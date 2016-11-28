中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.62

路透上海11月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一较上日微跌0.04%至94.62；SDR篮子指数微跌至95.2，BIS篮子指数微跌至95.8 8。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.26%，SDR篮子指数跌3.68%，BIS指数跌5.73% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.9042 126 欧元 7.3292 -275 日圆 6.1283 -225 港元 0.8902 16.4 英镑 8.6141 -10 澳元 5.1389 -112 新西兰元 4.8646 -149 新加坡元 4.8452 -142 瑞郎 6.8188 -148 加元 5.1057 226 林吉特 0.6431 11.9 卢布 9.413 876 泰铢 5.1497 -10 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.96，较上日微跌0.19%；RXY全球在岸人民币指数 报95.05，微跌0.21 %；RXY参考离岸人民币指数 报94.87，微跌0.17%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报94.97，微跌0.18%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)