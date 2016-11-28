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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.62

路透上海11月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周一较上日微跌0.04%至94.62；SDR篮子指数微跌至95.2，BIS篮子指数微跌至95.8
8。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.26%，SDR篮子指数跌3.68%，BIS指数跌5.73%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价     CFETS篮子货币较上日升贬
                                         点数
 人民币                          6.9042                       126
 欧元                            7.3292                      -275
 日圆                            6.1283                      -225
 港元                            0.8902                      16.4
 英镑                            8.6141                       -10
 澳元                            5.1389                      -112
 新西兰元                        4.8646                      -149
 新加坡元                        4.8452                      -142
 瑞郎                            6.8188                      -148
 加元                            5.1057                       226
 林吉特                          0.6431                      11.9
 卢布                             9.413                       876
 泰铢                            5.1497                       -10
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.96，较上日微跌0.19%；RXY全球在岸人民币指数 报95.05，微跌0.21
%；RXY参考离岸人民币指数 报94.87，微跌0.17%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.97，微跌0.18%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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