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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--11月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
        
    11月28日(一)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      10月      -1.2%      -1.9% 
    
    11月29日(二)
    0700 德国进口物价(较前月)                          10月      +0.7%      +0.1%
                     (较上年同期)                                -0.8%      -1.8%
    0745 法国消费者支出(较前月)                        10月      +0.5%      -0.2%
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季      +0.2%      +0.2%
    0815 瑞士非农就业岗位(万个)                      第三季        --       490.3
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                        10月  增加15.50  增加14.05
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加32.00  增加32.48
            抵押贷款批准件数(件)                                65,000     62,932
            M4货供额(较前月)                                       --       -0.4%
    1000 欧元区企业景气指数                           11月        0.57       0.55
               经济景气指数                                      107.0      106.3
               工业景气指数                                      负0.5      负0.6
               服务业景气指数                                　   12.5       12.0
               消费者信心指数终值                                 -6.1       -8.0
               消费者通胀预期指数                                  --         4.3
               生产者通胀预期指数                                  --         3.2
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月初值      +0.1%      +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.8%      +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%      +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.8%      +0.7%
    1330 加拿大经常帐收支(亿加元)                    第三季    赤字165  赤字198.6
    1330 美国企业获利                             第三季初值       --       -1.9%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值     +3.0%      +2.9%
             最终销售                                            +2.5%      +2.3%
             消费者支出                                            --       +2.1%
             GDP平减指数                                         +1.5%      +1.5%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +1.8%      +1.4%
             核心PCE物价指数                                     +1.8%      +1.7%
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月      +0.4%      +0.2%
                        未经季节调整房价指数(较前月)             +0.4%      +0.4%
                                房价指数(较上年同期)             +5.2%      +5.1%
    1500 美国消费者信心指数                            11月      101.1       98.6
    1530 美国达拉斯联储服务业营收指数                  11月        --         9.9
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                      10月        --       -2.0%
             工业生产(较前月)                                      --       +0.3%
             服务业产出(较前月)                                    --       -0.6%
    2350 日本工业生产                              10月初值      -0.1%      +0.6%
             一个月预估值                                          --       +1.1%
             两个月预估值                                          --       +2.1%
    
    11月29-30日
    2145 新西兰建筑许可                                10月        --       +0.2%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      现值      预估值

    11月28日(一)
     --  中国货物和服务贸易(亿美元)                     10月     逆差290
    0900 意大利制造业企业信心指数                       11月      102.0       -- 
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                         10月      +4.4%     +5.0%
               对家庭贷款                                         +1.8%       -- 
               对非金融行业贷款                                   +2.1%       --     
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                   11月       10.2       -- 
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                     12月         74       -- 
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                   10月      -0.4%     -0.6%
             所有家庭支出(较前月)                                 -1.0%     +0.1%
    2330 日本求才求职比                                 10月       1.40      1.39
             失业率                                                3.0%      3.0%
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/于春红；审校 李爽)

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