主要国家经济指标预测--11月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -1.2% -1.9% 11月29日(二) 0700 德国进口物价(较前月) 10月 +0.7% +0.1% (较上年同期) -0.8% -1.8% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 +0.5% -0.2% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.2% 0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第三季 -- 490.3 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加15.50 增加14.05 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加32.00 增加32.48 抵押贷款批准件数(件) 65,000 62,932 M4货供额(较前月) -- -0.4% 1000 欧元区企业景气指数 11月 0.57 0.55 经济景气指数 107.0 106.3 工业景气指数 负0.5 负0.6 服务业景气指数 12.5 12.0 消费者信心指数终值 -6.1 -8.0 消费者通胀预期指数 -- 4.3 生产者通胀预期指数 -- 3.2 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1330 加拿大经常帐收支(亿加元) 第三季 赤字165 赤字198.6 1330 美国企业获利 第三季初值 -- -1.9% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.0% +2.9% 最终销售 +2.5% +2.3% 消费者支出 -- +2.1% GDP平减指数 +1.5% +1.5% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.8% +1.7% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 +0.4% +0.2% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4% 房价指数(较上年同期) +5.2% +5.1% 1500 美国消费者信心指数 11月 101.1 98.6 1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 11月 -- 9.9 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 -- -2.0% 工业生产(较前月) -- +0.3% 服务业产出(较前月) -- -0.6% 2350 日本工业生产 10月初值 -0.1% +0.6% 一个月预估值 -- +1.1% 两个月预估值 -- +2.1% 11月29-30日 2145 新西兰建筑许可 10月 -- +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月28日(一) -- 中国货物和服务贸易(亿美元) 10月 逆差290 0900 意大利制造业企业信心指数 11月 102.0 -- 0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 +4.4% +5.0% 对家庭贷款 +1.8% -- 对非金融行业贷款 +2.1% -- 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 11月 10.2 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 74 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -0.4% -0.6% 所有家庭支出(较前月) -1.0% +0.1% 2330 日本求才求职比 10月 1.40 1.39 失业率 3.0% 3.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/于春红；审校 李爽)