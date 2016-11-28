《全球重要经济事件一览表》--11月28日-12月5日

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11月28日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)就“追求成长--金融系统与实体经济”发表演说(0815)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)谈论货币政策与经济情况(1345)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉于欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会上发表介绍性声明(1400)。

布鲁塞尔--欧洲央行首席经济学家普雷特于2016年ECFIN年度研究大会就“欧洲层面经济整合面临的挑战”发表演说(1030)。

雅典--欧洲央行执委会成员于美国希腊商会年度大会发表演说(1300)。

11月29日(二)

新加坡--印尼央行副总裁Perry Warjiyo在英士国际商学院(INSEAD)主办的新兴亚洲经济论坛以及INSEAD和国际金融协会(IIF)联合举办的IIF新兴亚洲经济论坛上发表讲话(0100)。

布鲁塞尔--欧元集团主席迪塞尔布洛姆对欧洲议会经济事务委员会发表谈话(0830)。

约翰尼斯堡--南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)与商界领袖参加世界经济论坛开幕前的闭门会议(0800)。

伦敦--国际清算银行(BIS)货币与经济部门负责人Claudio Borio于下议院发表演说(0900)。

圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说，主题是波多黎各经济成长契机(1315)。

安大略--加拿大央行总裁波洛兹于CD Howe Institute发表演说(0100)。

巴西--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月30)。

11月30日(三)

--国务院台湾事务办公室上午10时举行新闻发布会。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登谈论货币政策与经济情况(0735)。

柏林--德国总理梅克尔、世界银行行长金墉、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)，以及德国央行总裁魏德曼出席德国担任20国集团(G20)轮值主席国会议。

华盛顿--美联储理事鲍威尔在布鲁金斯学会主办的活动上发表题为“美联储视角”的讲话(1745)。

马德里--欧洲央行总裁德拉吉于德乌斯托大学商学院成立100周年活动中发表演说(1230)。

匹兹堡--克利夫兰联储总裁梅斯特出席一场午餐会，就货币政策与经济前景发表谈话。

纽约--达拉斯联储总裁柯普朗于纽约经济俱乐部发表谈话(0800)。

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告。

12月1日(四)

东京--亚洲开发银行学会(Asian Development Bank Institute)就负利率政策举行会议(至12月2日)。演讲者包括：亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、前美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔、瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)、以及泰国央行总裁威拉泰等。

东京--日本央行审议委员樱井真于滋贺县发表演说。

布拉提斯拉瓦--欧盟执委会能源事务执委兼副主席塞夫科维奇与欧盟执委会执委莫达斯在一项能源会议发表演说。演讲者还包括：国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)等人。

圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Kaplan)参加圣玛丽大学企业家早餐论坛的问答活动(1400)。

华盛顿--克利夫兰联储总裁梅斯特于财政部金融研究办公室与克利夫兰联储举办的“创新、市场结构与金融稳定”会议上致介绍词(至12月2日)(1330)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在一次聚会中发表演说。

12月2日(五)

北京--举行第七届财新峰会，至3日，主题为“改革执行力”。

华盛顿--美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)在联储主办的活动上致开幕词。此次活动主题为“金融创新：对家庭和小企业线上放贷”。(1345)

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在财政部金融研究办公室和克利夫兰联储主办的活动上发表讲话。活动主题为“创新、市场架构和金融稳定性”。(1730)。

12月5日(一)

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯于芝加哥高管俱乐部(Chicago Executives Club)就当前经济状况与货币政策发表演说(1425)。

凤凰城--圣路易斯联储总裁布拉德(1905)于亚利桑那州立大学W.P.凯瑞商学院(W.P. Carey School of Business)主办的第53届经济预测午餐会(Economic Forecast Luncheon)就美国经济与货币政策发表讲话(1905)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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