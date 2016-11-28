《中国已公布新股发行上市日程表》--11月28日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 11/28 沪 如通股份 732036 5,084 6.84 22.95 广发证券 11/30 11/28 深 贝肯能源 002828 2,930 12.02 22.97 东方花旗 11/30 11/29 沪 兴业股份 732928 5,040 *10.12 *19.06 国金证券 12/01 11/29 深 兴齐眼药 300573 不超过2,000 5.16 22.97 海通证券 12/01 11/30 沪 家家悦 732708 9,000 -- -- 银河证券 12/02 11/30 沪 浙江仙通 732239 2,256 -- -- 广发证券 12/02 *11/30 深 平治信息 300571 1,000 12.04 22.97 民族证券 12/02 12/01 沪 森特股份 732098 6,251 -- -- 兴业证券 12/05 12/02 沪 苏利股份 732585 2,500 -- -- 广发证券 12/06 12/05 沪 亚振家居 732389 5,474.95 -- -- 中泰证券 12/07 12/05 深 裕同科技 002831 4,001 -- -- 中信证券 12/07 *12/06 沪 武进不锈 732878 5,050 -- -- 东方花旗 12/08 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- 暂缓发行 沪 天马科技 732668 5,300 6.21 22.97 海通证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *11/29 沪 吴江银行 11,150 6.83 12.62 华泰联合 *11/29 深 中装建设 7,500 10.23 21.35 国海证券 *11/29 深 纳尔股份 2,500 10.17 18.62 东方花旗 -- 沪 苏州科达 6,670 8.03 17.55 华林证券 -- 沪 中通国脉 2,200 10.34 22.98 金元证券 -- 沪 湘油泵 2,023 10.46 22.98 万联证券 -- 深 星源材质 3,000 21.65 22.99 恒泰长财 -- 深 易明医药 4,743 6.06 22.98 华西证券 -- 沪 华安证券 80,000 6.41 12.44 华泰联合 -- 深 安车检测 1,667 13.79 22.98 申万宏源 -- 深 太辰光 3,194.4 20.59 22.99 招商证券 -- 沪 三维股份 2,270 17.55 18.09 招商证券 -- 深 高争民爆 4,600 8.23 22.97 财富证券 -- 沪 麦迪科技 2,000 9.69 22.99 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。