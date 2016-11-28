港报财经评论：莫迪废钞走钢线，民粹抬头持久战--信报11月28日

莫迪废钞走钢线 民粹抬头持久战/ 习广思

美股的强势确是殊不寻常，道指 升破19,000点大关后，四大指数续创收市新高，资金一面倒涌入美股，即使美元稍为转弱，亦无减美股气势。金价上周五一度闪跌逾10美元，财经网站Market Watch引述消息指印度将禁止进口黄金，导致金价急跌。印度货币大乱局，值得各国政府引以为监，尤其是当下民粹抬头的时代。

印度政府大力打击黑钱市场利用大面值钞票购买黄金，以遏制贪污及洗黑钱，总理莫迪11月8日宣布，废除500和1,000卢比两种最大面额钞票，同时新发行500和2,000卢比面额钞票。此举就是要令黑钱市场很多黑钱无法流出，印度珠宝商趁机加价，不过乱局不止于此。

该地政府两周前突然宣布废除大钞，令国内现金严重短缺，由于这两款钞票占流通纸钞总额逾八成，在小面额钞票供应不足之下，经济陷入流动性危机，印度卢比汇价及股市均告大跌。

近两周以来，印度的银行提款机无法运作，民众到银行提款大排长龙，每日亦只能提取最多4,000卢比（约455港元），很多人根本无法提款；至于新发行的钞票，政府官员声称为避免消息外泄影响打贪效果，故无意提早印制新版钞票。

废钞行动另一目的，是鼓励没有银行账户的民众赶紧开户，推动他们把被废的钞票存入银行。11月24日晚上，莫迪举行特别会议，要求银行对存入25万卢比（约2.83万港元）以上资金的账户进行惩罚性税收，高达存款的60%。据悉，目前印度仍有约60%旧钞尚未兑换新钞，意味持有旧钞者损失惨重。

这项突如其来的政策，令印度经济陷入大混乱，现金消费支出占印度经济一半以上，如今小额纸钞供应不足，新钞难以取得，令民众无法消费，就连公共服务及小商户都不收旧钞，大量经济活动停顿。

印度铝箔制造商洛克杜德表示，受到废钞行动影响，上周销售额急挫四分一，该公司负责人称整个资金供应链已经断裂，担心若情况再持续两个月，生意将深受重创。

印度券商Ambit Capital称，现金匮乏问题将令印度今年度（截至2017年3月底止）经济增长率，由去年度的7.6%急跌至4.1%，同时大幅调低下半年度（2016年10月至2017年3月）的经济增长预测，从早前估计增长6.4%，大削至增长0.5%。Ambit Capital不排除印度本季经济陷入萎缩，企业盈利遽减40%。

一向谨言慎行的印度前总理辛格罕有发声炮轰莫迪的新政策，形容废钞政策是严重监管不当，是一场有组织、合法化抢劫。

对于印度政府的举动，英国《经济学人》评论指此举尽管使穷人感到诸多不便，但收拾富人却是民心所向。印度贫富悬殊非常严重，贪污与洗黑钱同样严重，莫迪出到废钞令，被指是政治豪赌，犹如走钢线，稍有差池，随时「粉身碎骨」。更重要的是，一旦民众对银行、钞票都失去信心，这场豪赌赔上的不只是莫迪的政治前途，也涉及很多人的生计。玩政治何必玩太大呢？

2016年民粹政治抬头，先是今年5月杜特尔特当选菲律宾总统，自6月底正式上任后，重手打击毒贩，至少已击杀1700多名被指拒捕的毒贩，杜特尔特被指漠视司法，未审先杀。继而是英国脱欧公投，年尾美国再来一个特朗普当选总统，民粹主义一再在不被看好之下取胜。

明年欧洲密集式举行选举，看来更多令人不安的政治现象将会陆续爆发。香港特首选战，料政治、经济也不会平静，希望不会有大事发生。

市场期待已久的「深港通」将于12月5日正式开通，摩通认为，由于深港两地估值缺口大，且人民币持续贬值，「深港通」开通之后南下交易将较为活跃，尤其是香港上市的小型股份。另外，专注于内需的深圳上市公司也会吸引投资者，因为中国股票亦可起到对冲全球宏观不确定性的功用。

事实上，过去一周以来，除了保险股与中资金融股转强之外，中型股、小型股与二三线股，都有资金炒作的味道，个别出口股如敏华 的股价就有不俗升幅，其他主要是名不经传的毫子股，往往单日劲升几成。

近年不少港股已被内地富豪买下当作收藏品，未知是纯「集邮」还是作为他日炒起集资之用，相对内地上市公司，港股吸引之处是上落波幅大，财技运用更多元化，但处处陷阱，好炒之余，也容易输大钱。香港这个「赌场」多了资金南下，也不知是祸是福。（完）

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