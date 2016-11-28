港报财经评论：中粮系重组，价值待发掘--经济日报11月26日

中粮系重组 价值待发掘/ 林瑞芬

因应美息趋升预期，环球资金重置投资产品组合中，亚洲区股滙仍在震荡期，观望依然，对港股难寄厚望。

恒指 昨收报22,723点，升0.5%；国指 收报9,790点，升1.2%，大市成交只有562亿港元。技术上，恒指受制于50天綫，宜稳守22,000支持。国指则预计维持在一定波幅内争持，阻力分别约9,750及10,000，支持9,280左右。

投资需要有耐性，如笔者早前推介的天津发展 ，今周才大幅抽升。具改革、重组诱力的中资股，更需要有耐性等待其变化成果。最新中粮系的中国食品 公布，与可口可乐和太古达成协议，收购可口可乐在华的八家重新特许经营装瓶厂及太古的一家装瓶厂（同时向太古出售三家其控股的装瓶厂及四家合资厂；太古收购了可口可乐的四家重新特许经营装瓶厂）。此次交易后，可口可乐在华的所有装瓶业务将归中粮和太古，比例分别为49%和51%（基于2015年收入）。

从此举可见，中金认为中国食品朝向专注纯饮料业务转型的可能性增加。此次交易的完成尚需时，中金预计财务影响或于2017年始在公司报表显现；但中国食品目前估值仍便宜，且未包含近期在中国上市的Monster能量饮料。未来增长潜力巨大，包括市场渗透前景更佳；通过协同效应改善利润率；以及可口可乐新产品，包含近期上市的Monster能量饮料。若处置酒庄业务、厨房食品及葡萄酒业务的现金总收入达到50亿元，2017年饮料业务盈利料达5亿港元，并考虑2017年全球可比公司18倍市盈率均值，中国食品2017年资产净值料达140亿港元，而中金出报告时，中国食品市值仅100亿港元，昨日市值约95亿港元，中綫目标价6.04港元。

招商证券亦看好Monster能量饮料的发展，该产品已在中国上市一个月，目前铺货北京和长沙地区，终端反映较好，2017年对公司收入贡献预测为3亿港元。

招商证券就公司重组后发表报告指出，中粮可乐管道优势优于可口可乐，未来管道优势有望复制到新的收购地区。中国食品通过饮料业务重组，将集中在北部和西部区域布局，区域更集中可节省运输费用、生产成本及管理费用，具协同效应。公司重组将带来饮料业务收入增加，招商证券估计将使公司于2018年的收入相对2015年增加45%至180亿港元，因公司收购饮料需要支付33.8亿港元，出售饮料后的现金流入为16.3亿港元，因此要多支付17.5亿港元代价，公司会通过自身现金和部分银行贷款解决，预计未来5年会回到净现金状态。招商证券预计中国食品2016年整体负债率为17%、2017年升至28%，在可控范围内。建议买入，中綫上望4.4港元。

外资证券行亦有正面反应，如瑞银就把中国食品的投资评级，由「中性」提升至「买入」，中綫目标价由4.11港元上调至4.45港元，这是因为中国食品未来发展蓝图清晰化。配合周綫图分析，中国食品股价自2015年6港元左右下滑，今年筑双底回升，10月有所回吐乃后抽整固，渐渐摆脱中期底部，后市或要待进一步确认突破中期阻力4港元为准。中綫如看好其转型的业务改善，可考虑以闲钱在3至3.2港元收集，以2.8港元止蚀，昨收报3.39港元，上望最少4港元。

中粮系重组，除中国食品之外，中国粮油 亦值得关注。中国粮油已在2014、2015年、以及截至2016年6月底止中期连续出现亏损，但亏损已逐步收窄，且亏损主要为套保亏损，已录得经常性净利润，启示渐走出低谷期。月内瑞银就发表研究报告，指对盈利前景看法转趋正面，因大豆压搾与玉米处理两个部门的供需情况皆可望改善，料今年下半年起收入有望重拾增长，由此，瑞银分别把中国粮油2017及2018年盈利预测分别上调74%及1.1倍，评级由「沽售」调升至「买入」，目标价由2.2港元调升至3.63港元，相当于2017年预测市盈率15倍。以中国食品可能走纯饮料产销业务的大方向，必须剥离其他业务，推测中国食品旗下食用油业务有可能转至中国粮油，将更为巩固公司的未来发展。周綫图所见，中国粮油今年稳步沿上升轨上涨，顺势行舟，不排除中綫回探3.5港元，昨收报3.02港元。（完）

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