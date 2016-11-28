台湾汇市：台币盘初走升逾1角，因国际美元涨势稍歇及消化外资卖汇需求

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月28日 - 台币兑美元 周一盘初走升逾1角。交易员表示，由于国际美元涨势稍歇及台股受美股创高拉抬，盘初消化外资美元卖需带动台币止跌回升，并直接涨破31.800整数关口，创逾一周盘中新高。
他们指出，随着涨多的美元稍作修正令亚币伺机反弹，使海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度扩大，且台股涨幅也加大飞越9,200点关口，此皆利于今日台币在31.800附近趋升整理。
〞连涨两周的美元休息一下也是正常。〞一位公营银行交易员说。
资金流向方面，交易员指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.52亿美元，交投持稳，主要消化外资调节美元多头部位，以及进口商在台币升破31.800买汇意愿偏强，料将收敛今日台币升幅。
本地时间10:03，台币兑美元报在31.795，交投区间介于31.780-31.870，上日收在31.942。 盘中高位创一周半新高，前高为11月16日的31.733。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点不仅转为折价且幅度扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.749/31.769，上日收在31.831。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.750-31.850。
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元进一步远离近14年高位，市场静待本周的风险事件 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。