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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 10:18 BJT

台湾汇市：台币盘初走升逾1角，因国际美元涨势稍歇及消化外资卖汇需求

路透台北11月28日 - 台币兑美元 周一盘初走升逾1角。交易员表示，由于国际美元涨势稍歇及台股受美股创高拉抬，盘初消化外资美元卖需带动台币止跌回升，并直接涨破31.800整数关口，创逾一周盘中新高。

他们指出，随着涨多的美元稍作修正令亚币伺机反弹，使海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度扩大，且台股涨幅也加大飞越9,200点关口，此皆利于今日台币在31.800附近趋升整理。

〞连涨两周的美元休息一下也是正常。〞一位公营银行交易员说。

资金流向方面，交易员指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.52亿美元，交投持稳，主要消化外资调节美元多头部位，以及进口商在台币升破31.800买汇意愿偏强，料将收敛今日台币升幅。

本地时间10:03，台币兑美元报在31.795，交投区间介于31.780-31.870，上日收在31.942。 盘中高位创一周半新高，前高为11月16日的31.733。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点不仅转为折价且幅度扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.749/31.769，上日收在31.831。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.750-31.850。

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--《全球汇市》美元进一步远离近14年高位，市场静待本周的风险事件 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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