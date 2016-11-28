《路透晚报》--11月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《综述》中国监管层安抚市场稳定预期齐发声，阻止汇市风暴传导

人民币加入SDR不足两个月，中国还未来得及感受人民币成为储备货币的喜悦，就迎来人民币兑美元一路贬值。在中国经济刚显企稳迹象的大环境下，稳定汇市预期阻止汇市风暴向其它领域传递无疑是中国宏观调控的重要内容。

--中国经济：坚持备案制为主的对外投资管理方式，按规定对一些项目进行核实

中国国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇局四部门称，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，将坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。

--中国经济：发改委批复京津冀城际铁路网规划，初估投资约2,470亿元

中国国家发改委日前批复京津冀地区城际铁路网规划，计划到2020年前实施北京至唐山铁路、北京至石家庄城际铁路等九个项目，总里程约1,100公里，初估估算投资约2,470亿元人民币。

--路透调查：中国11月官方制造业PMI料微降至51，制造业恐再面临下行风险

路透综合36家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料微幅回落至51，脱离上月触及的逾两年高点。分析人士认为，未来随着楼市调控效应的进一步显现，原本就受到去产能、出口疲弱钳制的制造业恐面临再度下行风险。

--中国金融：银行应将衍生工具交易对手信用风险纳入全面管理框架--银监会

中国银监会发布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见稿，商业银行应将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

--台湾央行：将在12月22日召开第四季议息会议，金融市场料央行将按兵不动

台湾央行表示，将在12月22日召开第四季全体理监事会议，市场预估本季央行利率应该是按兵不动。

--台湾金融：明年台股指数上看9,600点，央行利率则将按兵不动--富邦金

台湾资产第二大上市金控--富邦金控首席经济学家罗玮表示，2017年台湾经济成长率预估为1.5%，好一点则会到2%，成长力道没有非常强，料央行明年利率将按兵不动，观望后续经济复苏情况。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额1,750亿元逆回购，单日净回笼200亿

中国央行公开市场今日进行总额1,750亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期600亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净回笼200亿元。

--中国债市动态：长债收益率及IRS略下滑，30年国债仍鹤立鸡群

中国银行间债市早盘长债收益率及利率互换（IRS）略下滑，国债期货亦小幅走强。近日来被保险机构等青睐的30年国债表现仍鹤立鸡群，收益率继续明显下行，并带动10年利率债向暖。

--中国货币市场：资金面维持紧平衡，关注公开市场连日净回笼的持续性

中国银行间市场早盘资金面维持紧平衡，跨月的七天期以上资金供给仍不充裕，但一般机构轧平头寸暂无困难。预期方面，央行公开市场连日净回笼令心态谨慎，市场密切关注这种操作的持续性。

【外汇】

--中国央行：人民币汇率完全有条件保持在合理均衡水平基本稳定--副行长

针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。

--中国汇市：人民币收升逾百点，监管层发声稳预期但市场仍倾向购汇

人民币兑美元即期收升逾百点，中间价亦调升脱离近八年半新低；离岸也一度涨逾200点。交易员称，客盘仍偏购汇，大行不时提供美元流动性，确保市场基本稳定。美元指数则高位回落，短期内外围环境略有好转，助力缓和贬值预期。

--《市场热谈》中企海外投资或遇限流，暂缓资本流出对冲贬值压力

人民币贬值预期阴霾笼罩之下，中国正多渠道围堵境内资本流出，企业海外投资亦难幸免。据多位银行业人士透露，监管层将对六类特殊性质的对外投资业务实施规范监管，除非有相关部门批文，否则原则上不予备案或核准。

--投行观点：中国海外投资激增加大短期外汇风险，资本管制或趋紧--中金

中国大型投行--中金公司周一发布研报称，中国海外投资激增不仅增加短期外汇风险，也可能给金融稳定带来中期系统性隐患。同时，人民币流出可能已成为资本外流的重要通道。未来如果汇率压力加大，中国有可能进一步加码资本管制。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.62

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.04%至94.62；SDR篮子指数微跌至95.2，BIS篮子指数微跌至95.88。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数升至94.67

- 中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(25日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.14%至94.67，较2014年底则仍下跌5.33%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收创近11个月新高，受工业企业利润数据向好提振

中国股市沪综指收盘续创近11个月新高。分析师指出，受周末公布的工业企业利润数据向好提振，今日大盘高开高走，煤炭、建筑等强周期性股票继续逞强；目前市场热点仍以权重股为主，不过深港通即将开通，需关注市场风格能否向中小盘股切换，并形成热点接力。

--路透专访：小米称智能手机销量下降不会严重影响获利

中国小米一名高官称，智能手机销量大幅下降，对公司获利增长不会有严重影响，因为智能家居设备以及软件生态系统营收将能带动获利增长。

--中国期市：上期所周二起对螺纹钢期货两个合约实施交易限额制度

中国上海期货交易所称，根据风控管理办法中有关交易限额的规定，经研究决定，自周二（今晚连续交易时段）起，非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约SRBF7和RB1705合约SRBK7日内开仓交易的最大数量分别为8,000手。

--中国期市：周一结算时起铁矿期货涨跌停板幅度调至8%，最低保证金调至10%

中国大连商品交易所称，根据风险管理办法，周一结算时起，将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%，最低交易保证金标准调整至10%。

--中国期货：周三结算时起调整菜油菜籽白糖交易保证金和涨跌停板幅度--郑商所

中国郑州商品交易所称，经研究决定，自周三(30日)结算时起，调整菜油、菜籽和白糖期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

--中国能源：10月末商业原油库存环比下降1.9%--新华OGP

新华OGP称，中国10月末商业原油库存环比下降1.9%，10月末成品油库存环比下降1.9%。

--中国基金：南方工业拟以9.36亿元出让华夏基金公司3.9%股权

中国最大公募基金之一的华夏基金管理公司股权变动仍在继续。上海联交所网站显示，华夏基金公司股东之一的南方工业资产管理公司拟以9.36亿元人民币出让华夏基金3.9%股权，这意味着华夏基金整体估值达240亿元。

--中国证券：多数企业对增长前景较乐观，热衷于并购与融资--普华永道

国际会计和咨询公司普华永道发布调研报告称，多数中国企业对未来三年企业营收持乐观态度，并且相当多企业热衷于并购与融资活动，以支持企业的扩张。

--基金观点：A股市场风格年底前或会切换，明年行情持乐观态度--长安基金

自10月以来，A股市场渐趋热络，蓝筹股成为场内风向标。不过中国公募基金管理公司长安基金研究部负责人、基金经理栾绍菲认为，蓝筹股行情短期内不能持续，市场风格年底前可能会切换至成长股板块。

--中港个股：中国中车获澳大利亚政府地铁采购项目，子公司筹划境外收购