澳新汇市：澳元和新西兰元小升，因商品价格上涨且债券收益率较高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
大宗商品，尤其是铁矿石价格上涨扶助了澳元。中国铁矿石期货延续上周的巨大涨势。
但分析师警告称，这样的涨势或许难以持续。
“我们预计澳洲主要大宗商品的价格最终会下跌，因为中国的需求情况应该会在明年初下滑，”澳洲联邦银行(CBA)的策略师Joseph Capurso说。
利差交易需求也扶助了澳新货币。投资者以低利率借入日圆，买入澳元和新西兰元等收益率较高的资产。
但澳元兑日圆 从盘初的83.94降至83.31日圆，但仍接近周五触及的七个月最高点。该货币对上周上涨3.2%。
新西兰元兑日圆 从79.48跌至79.09日圆，周五曾触及11个月最高点79.76。
新西兰元兑美元 反弹至0.7057美元。上周曾一度跌至0.6970。
“美元止步不前，使(新西兰)强劲的经济基本面成为主导因素，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)的市场策略师Imre Speizer称，并称该货币对目标位在0.7070。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/汪红英；审校 徐文焰)
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