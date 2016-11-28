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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 10:42 BJT

韩国金融市场：美元涨势消退助韩元升至一周半高位，韩股亦小升

韩国股市周一仅小幅上涨，分析师认为，在OPEC会议前夕，市场人士
继续持谨慎立场。油价暴跌，因市场担忧OPEC无法就减产达成一致。
    
    韩国综合股价指数 涨0.2%报1,977.46点。
    
    三星集团 的实际控股公司--三星物产 涨5.6%，
之前韩国媒体报导称，三星电子 因应维权股东Elliott Manag
ement的提议，考虑将自身一分为二。 
    
    三星电子股价在接近中午时上涨0.2%。
    
    外资和机构投资者在早盘抛售，分别出脱157亿韩元(1,343万美元)和
340亿韩元的股票。散户投资者买入446亿韩元，抵消卖盘的冲击。
    
    三年期韩国公债12月期约 涨0.15点报109.20。
    
                                   0201GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,169.2       1,177.4
    日圆/韩元     10.4645/714       10.3791
    韩国公债期货 *         109.20        109.05
    韩国综合股价指数    1,977.46      1,974.46
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
   
    

 (编译 李爽/刘秀红/郑茵 审校 王丽鑫/蔡美珍/杜明霞)

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