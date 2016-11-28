韩国金融市场：美元涨势消退助韩元升至一周半高位，韩股亦小升

韩国股市周一仅小幅上涨，分析师认为，在OPEC会议前夕，市场人士 继续持谨慎立场。油价暴跌，因市场担忧OPEC无法就减产达成一致。 韩国综合股价指数 涨0.2%报1,977.46点。 三星集团 的实际控股公司--三星物产 涨5.6%， 之前韩国媒体报导称，三星电子 因应维权股东Elliott Manag ement的提议，考虑将自身一分为二。 三星电子股价在接近中午时上涨0.2%。 外资和机构投资者在早盘抛售，分别出脱157亿韩元(1,343万美元)和 340亿韩元的股票。散户投资者买入446亿韩元，抵消卖盘的冲击。 三年期韩国公债12月期约 涨0.15点报109.20。 0201GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,169.2 1,177.4 日圆/韩元 10.4645/714 10.3791 韩国公债期货 * 109.20 109.05 韩国综合股价指数 1,977.46 1,974.46 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/刘秀红/郑茵 审校 王丽鑫/蔡美珍/杜明霞)