日本股市：日经指数盘中下挫终止七连涨，因投资者了结获利

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
但交易员表示，这种预期可能已经触顶或即将触顶，投资者的注意力集中于石油输出国组织(OPEC)本周的会议。
“人们一直在猜测这股涨势何时结束，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“OPEC会议或将引发大量获利了结操作，因此他们现在很谨慎。”
美元兑日圆 下跌1.2%至111.89日圆，上周曾升至八个月高点113.900。
出口类股走低，丰田汽车 跌0.8%，日产汽车 下滑1.0%，日立 下跌1.6%。
佳能 逆市上涨1.8%，此前该公司称第四季将派息每股75日圆，使得全年股息达到150日圆。
东证股价指数 跌0.3%至1,460.16点，结束11日连涨。
JPX-日经400指数 亦跌0.3%至13,104.21点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。