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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 10:41 BJT

日本股市：日经指数盘中下挫终止七连涨，因投资者了结获利

但交易员表示，这种预期可能已经触顶或即将触顶，投资者的注意力集中于石油输出国组织(OPEC)本周的会议。

“人们一直在猜测这股涨势何时结束，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“OPEC会议或将引发大量获利了结操作，因此他们现在很谨慎。”

美元兑日圆 下跌1.2%至111.89日圆，上周曾升至八个月高点113.900。

出口类股走低，丰田汽车 跌0.8%，日产汽车 下滑1.0%，日立 下跌1.6%。

佳能 逆市上涨1.8%，此前该公司称第四季将派息每股75日圆，使得全年股息达到150日圆。

东证股价指数 跌0.3%至1,460.16点，结束11日连涨。

JPX-日经400指数 亦跌0.3%至13,104.21点。(完)

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