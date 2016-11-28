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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 10:50 BJT

《汇市简讯》美元在112.00日圆压力沉重，多头及日本出口商均逢高出脱

0219 GMT

* 美元兑日圆起初跌破112后反弹，然后又走低

* 早些时候一度高见113.01，后来下跌，一度低见111.57

* 多头清仓是其中的部分原因，日本出口商也抛售

* 出口商适逢月底决定进行出脱

* 与上周不同的是，日本进口商和投资者逢低买入的兴趣较低

* 下道关键支撑为日线图一目均衡转换线切入位111.22日，及200小时移动均线111.18(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 龚芳)

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