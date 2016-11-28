《全球汇市》美元下滑，因美国公债收益率扩大跌势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0668 1.0584 +0.79 -1.77 1.0860 美元/日圆 111.60 113.06 -1.29 -7.23 120.30 欧元/日圆 119.08 119.72 -0.53 -8.73 130.47 美元/瑞郎 1.0081 1.0130 -0.48 +0.63 1.0018 英镑/美元 1.2528 1.2474 +0.43 -15.00 1.4738 美元/加元 1.3462 1.3528 -0.49 -2.72 1.3839 美元/离岸人民币 6.9263 6.9447 -0.26 +5.46 6.5680 澳元/美元 0.7465 0.7430 +0.47 +2.61 0.7275 新西兰元/美元 0.7086 0.7040 +0.65 +3.82 0.6825 澳元/日圆 83.370 84.070 -0.83 -4.85 87.620 新西兰元/日圆 79.110 79.470 -0.45 -3.50 81.980 英镑/日圆 139.83 140.88 -0.75 -21.10 177.22 澳元/新西兰元 1.0535 1.0562 -0.26 -1.21 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/侯雪萍/王琛/艾茂林/白云 审校 高琦/徐文焰/杜明霞/王洋/孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。