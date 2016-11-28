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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 11:01 BJT

《全球汇市》美元下滑，因美国公债收益率扩大跌势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0668  1.0584  +0.79  -1.77  1.0860
    美元/日圆            111.60  113.06  -1.29  -7.23  120.30
    欧元/日圆         119.08  119.72  -0.53  -8.73  130.47
    美元/瑞郎            1.0081  1.0130  -0.48  +0.63  1.0018
    英镑/美元            1.2528  1.2474  +0.43 -15.00  1.4738
    美元/加元            1.3462  1.3528  -0.49  -2.72  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9263  6.9447  -0.26  +5.46  6.5680
    澳元/美元            0.7465  0.7430  +0.47  +2.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7086  0.7040  +0.65  +3.82  0.6825
    澳元/日圆         83.370  84.070  -0.83  -4.85  87.620
    新西兰元/日圆     79.110  79.470  -0.45  -3.50  81.980
    英镑/日圆         139.83  140.88  -0.75 -21.10  177.22
    澳元/新西兰元     1.0535  1.0562  -0.26  -1.21  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/侯雪萍/王琛/艾茂林/白云  审校 高琦/徐文焰/杜明霞/王洋/孙茉莉)

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