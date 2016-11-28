芝加哥期市：大豆期货涨近1%至四个月高位，因出口需求旺盛

以下是0227GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI 移动均值 CBOT小麦 419.50 0.00 +0.00% -1.00% 431.10 34 CBOT玉米 350.25 1.00 +0.29% -0.14% 348.68 58 CBOT大豆 1055.00 9.00 +0.86% +2.01% 1002.63 83 CBOT稻米 9.63 $0.00 +0.00% +0.68% $9.97 50 WTI原油 45.87 -$0.19 -0.41% -4.36% $47.11 45 汇率 欧元/美元 $1.067 $0.008 +0.77% +1.08% 美元/澳元 0.7466 0.004 +0.48% +0.81% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/郑茵 审校 王丽鑫/龚芳)