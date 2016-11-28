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货币新闻 | 2016年 11月 28日 星期一 11:05 BJT

芝加哥期市：大豆期货涨近1%至四个月高位，因出口需求旺盛

以下是0227GMT报价：
 合约       价格     变动    涨跌%    两日涨跌%  30日       RSI
                                                 移动均值   
 CBOT小麦   419.50   0.00    +0.00%   -1.00%     431.10     34
 CBOT玉米   350.25   1.00    +0.29%   -0.14%     348.68     58
 CBOT大豆   1055.00  9.00    +0.86%   +2.01%     1002.63    83
 CBOT稻米   9.63     $0.00   +0.00%   +0.68%     $9.97      50
 WTI原油    45.87    -$0.19  -0.41%   -4.36%     $47.11     45
 汇率                                                       
 欧元/美元  $1.067   $0.008  +0.77%   +1.08%                
 美元/澳元  0.7466   0.004   +0.48%   +0.81%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
      
        
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/郑茵 审校 王丽鑫/龚芳)

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