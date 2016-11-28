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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 11:03 BJT

香港个股：汇丰控股早盘中段小涨，上周五伦敦回购近1,200万英镑股份

路透香港11月28日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周一香港早盘中段小涨，上周五在伦敦回购近1,200万英镑的股份。

香港时间11:00，该股报61.75港元，升0.24%；大市恒生指数 升0.6%。

该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入约184万股普通股，按成交量加权平均价每股6.4054英镑，涉资约1,180.6万英镑。

截至11月25日，汇丰累计回购262,861,789股普通股，金额约15.64亿英镑。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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