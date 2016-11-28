《汇市简讯》美元指数在亚洲时段跌0.8%，投资者锁定获利

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元指数在亚洲时段下跌0.8%，因月底临近，市场以锁定近期获利为主
* 市场走势不佳，标普电子迷你期货跌0.3%，美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.1%，日经指数跌0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%。
* 中性动能指标显示，5、10、20日线图及周线图的移动均线呈向上趋势
* 美元指数呈偏多格局，2001/08年跌势的61.8%回档位101.80限制了周五走势，也是关键阻力位
* 收盘位若低于10日移动均线101.04，将会打破上述格局，意味着会出现盘整走势
* 图表：reut.rs/2gx1i1Y (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。