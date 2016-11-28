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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 11:16 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段跌0.8%，投资者锁定获利

0253 GMT

* 美元指数在亚洲时段下跌0.8%，因月底临近，市场以锁定近期获利为主

* 市场走势不佳，标普电子迷你期货跌0.3%，美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.1%，日经指数跌0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%。

* 中性动能指标显示，5、10、20日线图及周线图的移动均线呈向上趋势

* 美元指数呈偏多格局，2001/08年跌势的61.8%回档位101.80限制了周五走势，也是关键阻力位

* 收盘位若低于10日移动均线101.04，将会打破上述格局，意味着会出现盘整走势

* 图表：reut.rs/2gx1i1Y (完)

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