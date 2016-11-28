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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 16:02 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月28日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
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 *进出口行       50           3          2.9992%     固息增发债    11/28-12/1
                 50           5          3.0994%     固息增发债
                 60          10          3.3013%     固息增发债
                  (2016年第13、12、10期增发债)  
 *国开行       至多40         3        周二招标      固息增发债    11/30-12/1
               至多50         5                      固息增发债 
               至多30         7                      固息增发债
               至多80        10                      固息增发债    
               至多30        20                      固息增发债  
              (2016年第15、六、七、13、五期增发债)  
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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