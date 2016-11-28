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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 11:42 BJT

台湾股市：盘中升至近三周高点；科技和金融股领涨

电子类指数 涨幅一度高达0.9%，金融保险类指数 则涨1.3%。

全球最大芯片代工厂商台积电 涨1.1%。

兆丰金 涨0.65%。(完)

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