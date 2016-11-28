中国债市动态：长债收益率及IRS略下滑，30年国债仍鹤立鸡群

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月28日 - 中国银行间债市周一早盘长债收益率及利率互换（IRS）略下滑，国债期货亦小幅走强。近日来被保险机构等青睐的30年国债表现仍鹤立鸡群，收益率继续明显下行，并带动10年利率债向暖。
不过交易员指出，整体看市场情绪依旧不高，在基本面和政策面等仍稍偏空的背景下，个别热券带动的强势料很难持久；考虑到临近年底供给明显萎缩，预计现券暂维持窄幅震荡格局。
“30年火啊，下了4个基点（bp），10年（收益率）都是被带下来的，”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员谈到，早盘除长债表现不错外，三年和五年品种变动均不大，表明市场心态并未明显转好，目前大环境整体仍偏空，“年底供给少，还能扛一扛，到明年初供给起来就有压力了，然后还要观察经济怎么样。”
剩余期限近30年的国债160019最新报价 在3.40%/3.20%，上日尾盘为3.40%/3.26%。据交易员透露，30年国债早盘最低成交在3.22%，较上日走低约4个bp。
10年国开活跃券160213最新报价 在3.20%/3.1975%，上日尾盘为3.2150%/3.2025%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.660元人民币，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1703 收报99.710元，较上日结算价涨0.12%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。