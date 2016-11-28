中国债市动态：长债收益率及IRS略下滑，30年国债仍鹤立鸡群

路透上海11月28日 - 中国银行间债市周一早盘长债收益率及利率互换（IRS）略下滑，国债期货亦小幅走强。近日来被保险机构等青睐的30年国债表现仍鹤立鸡群，收益率继续明显下行，并带动10年利率债向暖。

不过交易员指出，整体看市场情绪依旧不高，在基本面和政策面等仍稍偏空的背景下，个别热券带动的强势料很难持久；考虑到临近年底供给明显萎缩，预计现券暂维持窄幅震荡格局。

“30年火啊，下了4个基点（bp），10年（收益率）都是被带下来的，”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员谈到，早盘除长债表现不错外，三年和五年品种变动均不大，表明市场心态并未明显转好，目前大环境整体仍偏空，“年底供给少，还能扛一扛，到明年初供给起来就有压力了，然后还要观察经济怎么样。”

剩余期限近30年的国债160019最新报价 在3.40%/3.20%，上日尾盘为3.40%/3.26%。据交易员透露，30年国债早盘最低成交在3.22%，较上日走低约4个bp。

10年国开活跃券160213最新报价 在3.20%/3.1975%，上日尾盘为3.2150%/3.2025%。