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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 11:54 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--11月28日

路透香港11月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市
公司一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                发行量    集资额        发行价       上市日  保荐人
                                      (亿股)    (亿港元)      (港元)               
 *11/28-12/1  进昇集团                2.5       1-1.5         0.4-0.6      12/8    丰盛融资
 *11/23-28    上海大众公用            4.7894    16-20.4       3.35-4.25    12/5    中金香港及海通
                                                                                   国际
 11/17-22     膳源控股                0.5       1*            2*           11/29   信达国际
                                                                                   
 
 2016年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价      集资额        首日股价变幅  保荐人
                                     (港元)      (亿港元)                    
 *11/25    广东爱得威建设            5.2         2.74          跌1.73%       国泰君安国际
 *11/25    盟科控股                  0.7         0.875         升8.6%        RaffAello Cap
                                                                             ital
 *11/24    伟能集团                  2.88        16.13         跌1.7%        中银国际和花
                                                                             旗
 11/21     桐成控股                  1.5         1.35          升4.7%        八方金融
 11/15     大唐环境产业              3.78        20.4          持平          中信证券
 11/11     周黑鸭                    5.88        24.96         升13.4%       摩根士丹利和
                                                                             瑞信
 11/11     上谕集团                  0.8         1.32          升58.8%       德健融资
 11/11     彭顺国际                  1.28        0.8           升7%          同人融资
 11/8      祈福生活服务              0.46        1.15          升34.8%       国泰君安国际
 11/8      广东康华医疗              11.56       9.74          跌8.6%        中金香港
 11/8      中国艺术金融              0.75        3             升6.7%        南华金融
 11/1      中粮肉食                  2           19.5          跌17%         摩根士丹利和
                                                                             摩根大通
 10/31     江南布衣                  6.4         8             升7.3%        建银国际
 10/28     华润医药                  9.1         140.4         跌1%          美银美林、建
                                                                             银国际、中金
                                                                             香港和高盛
 10/17     创建集团                  0.7         1.34          跌8.6%        天财资本
 10/17     东盈控股                  0.7         1.3           升14.3%       德健融资
 10/14     IBI Group                 0.45        0.9           跌3.3%        力高企业融资
 10/7      招商证券                  12          107           持平          招商证券、摩
                                                                             根大通和摩根
                                                                             士丹利
 10/7      芯智控股                  1.83        2.3           跌1.6%        星展
 10/6      瑞慈医疗                  2.56        10.2          跌7.8%        法国巴黎和瑞
                                                                             信
 10/6      本间高尔夫                10          13.4          升2%          摩根士丹利
 9/30      汇鑫小贷                  1.68        3.02          升8.3%        长江证券
 9/28      中国邮储银行              4.76        576.3         升0.21%       中金香港、摩
                                                                             根士丹利、美
                                                                             银美林、高盛
                                                                             和摩根大通
 9/28      汛和集团                  0.13        1.3           升10.8%       德建融资
 9/21      雅各臣科研制药            1.5         6.56          升12%         中银国际
 9/12      澳至尊                    0.55        1.03          升5.45%       丰盛融资
 9/12      易纬集团                  0.15        0.9           升28.7%       汇富融资
 8/18      光大证券                  12.68       86.2          持平          光大证券、瑞
                                                                             银和美银美林
 7/20      瑞港建设                  1           2             升13%         天达
 7/15      利福中国                  不适用      不适用        升37%^        法国巴黎证券
 7/15      海蓝控股                  3.96        2.97          升21.2%       海通国际
 7/15      中国物流资产              3.25        33.7          升5.8%        瑞信和德银
 7/13      颐海国际                  3.3         8.58          跌1.5%        中金香港
 7/13      永胜医疗                  1           1.276         跌6%          上银国际
 7/13      中国优质能源              1.8         2.1           升130%        海通国际
 7/13      珩湾科技                  0.5         1.25          跌2%          西证国际
 7/13      星星地产                  1.8         1             持平          国泰君安
 7/12      力鸿检验                  0.98        0.98          升1%          招银国际
 7/12      绿城服务                  1.99        15.48         升10.55%      美银美林和中
                                                                             银国际
 7/11      国银租赁                  2           62            跌7%          中信证券、美
                                                                             银美林和德银
 7/8       东方证券                  8.15        78            跌0.61%       花旗、高盛及
                                                                             野村
 7/8       亲亲食品                  不适用      不适用        跌65.8%^      美银美林
 7/6       永丰集团                  0.315       1.1           升1.6%        国泰君安
 6/8       川控股有限公司            0.88        2.2           升6.8%        建泉融资
 6/1       中银航空租赁              42          87.4          持平          中银国际及高
                                                                             盛
 5/19      雅迪集团                  1.72        12.9          跌23.3%       中信建投国际
 5/18      Hang Sang(Siu Po)Intl. <  1.36        0.63          升91.9%       汇盈融资和嘉
           3626.HK>                                                          林资本
 4/15      华津国际                  2.38        3.57          升21%         申万宏源
 4/12      宏安地产                  0.92        3.5           升14.1%       金利丰和创桥
                                                                             国际
 4/12      南旋控股                  1.2         6             升6.7%        中信证券
 4/8       亚积邦租赁                0.75        1.13          升21.3%       上银国际
 4/8       结好金融                  1           5.075         升5%          西证国际
 4/6       伟业控股                  不适用      不适用        升24.3%^      创桥国际
 4/1       盈健医疗                  1.38        1.06          升44.2%       交银国际
 3/30      浙商银行                  3.96        130.68        持平          中信证券、中
                                                                             金、高盛及农
                                                                             银国际
 3/30      天津银行                  7.39        73.57         持平          中银国际、农
                                                                             银国际及建银
                                                                             国际
 3/30      国微技术                  3.78        2.835         跌15.9%       海通国际
 3/18      剑虹集团                  0.95        0.95          升47.4%       丰盛融资
 3/11      香港医思医疗集团<2138.HK  3.03        7.42          跌1.65%       瑞信
           >                                                                 
 3/10      兴科蓉医药                0.8         3.2           持平          招商证券
 3/8       佳源国际                  2.48        11.2          升4%          建银国际
 1/28      融众金融                  2.11        2.11          升0.95%       同人融资
 1/15      成实外教育                2.4         18            升1.25%       麦格理
 1/13      融信中国                  5.36        18.1          升4.9%        工银国际
 1/12      巨匹建设                  1.35        1.8           升40.7%       国泰君安
 1/7       年年卡                    1           1             升27%         华富嘉洛
 1/4       保发集团                  0.93        1.05          升53.8%       广发融资
                                                                             
     
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

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