版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 12:08 BJT

印度债市：公债收益率跳涨，受央行调高现金准备率决定冲击

路透孟买11月28日 - 印度公债周一挫跌，指标10年期公债收益率(殖利率)一度跳涨多达15个基点，此前印度央行下令银行提高央行现金存款准备率，以吸收因政府废除大额钞票所造成的过剩流动性。

0345GMT，指标10年期公债收益率 上涨8个基点，至7.31%，稍早开盘时曾上涨多达15个基点，对印度央行周六的决定作出反应。

银行股股价挫跌，印度国家银行(SBI) 大跌2.8%。

据Press Trust of India周日引述，印度央行总裁帕特尔(Urjit Patel)表示一旦政府发行足够数量的市场稳定计划债券以吸收流动性，央行将重新评估现金准备率(CRR)的决定。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐