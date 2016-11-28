印度债市：公债收益率跳涨，受央行调高现金准备率决定冲击

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透孟买11月28日 - 印度公债周一挫跌，指标10年期公债收益率(殖利率)一度跳涨多达15个基点，此前印度央行下令银行提高央行现金存款准备率，以吸收因政府废除大额钞票所造成的过剩流动性。
0345GMT，指标10年期公债收益率 上涨8个基点，至7.31%，稍早开盘时曾上涨多达15个基点，对印度央行周六的决定作出反应。
银行股股价挫跌，印度国家银行(SBI) 大跌2.8%。
据Press Trust of India周日引述，印度央行总裁帕特尔(Urjit Patel)表示一旦政府发行足够数量的市场稳定计划债券以吸收流动性，央行将重新评估现金准备率(CRR)的决定。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。