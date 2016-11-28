中国汇市：人民币早盘上升百余点，监管发声稳预期但市场仍倾向逢低购汇

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 人民币早盘上升，中间价亦脱离近八年半低点
* 监管层发声稳定汇率预期，但客盘依旧略偏购汇
* 大行继续提供美元流动性，确保市场基本稳定
* 能否实现反弹仍看大行态度
路透上海11月28日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走升百余点，中间价亦上升，脱离近八年半新低，因美元指数高位回落。交易员称，客盘仍略偏购汇，大行不时提供美元流动性，确保市场基本稳定，短期内外围环境略有好转，助力缓和贬值预期，但能否实现反弹仍需看大行态度。
他们并表示，周日监管层发声稳定汇率预期，市场反应也较为积极，另外大行向市场提供流动性的力度也更为充足；另外即期双边报价点差略有扩大，也部分压低了自营盘的积极性，但逢低购汇仍是当前主要思路。
“央妈终于出来说话了，这是一个信号，感觉他们也是有一个预期，美元可能还有升值空间，但央行还是会控（贬值速度），今天央妈站位态度就很坚决。”一中资行交易员称。
针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲周日表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。
北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.9025元,上日收报6.9151元，夜盘终报6.917元。今日人民币兑美元中间价 报6.9042元，上日中间价为6.9168元。人民币兑美元即期成交额 为120.73亿美元，上日半日为112.23亿美元。
全球汇市方面，美元周一下滑，进一步远离近14年高位，因美国公债收益率从近期高点回落。在本月多数时候一路上扬之后，美元指数 跌0.7%至100.77，扩大周五的跌势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.09元, 上日尾盘为7.124元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9249元, 上一交易日尾盘报6.9464元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9013，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3581、6.1769和8.645。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。