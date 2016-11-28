中国货币市场：资金面维持紧平衡，关注公开市场连日净回笼的持续性

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月28日 - 中国银行间市场周一早盘资金面维持紧平衡，跨月的七天期以上资金供给仍不充裕，但一般机构轧平头寸暂无困难。预期方面，央行公开市场连日净回笼令心态谨慎，市场密切关注这种操作的持续性。
北京一银行交易员表示，“现在市场上愿意借七天的挺多，但出的少，加上(公开市场)连续净回笼，心态还不是很稳定。”
央行公开市场今日稍早进行了1,750亿元人民币的逆回购操作，单日净回笼200亿元，为连续第三日单日净回笼，累计规模1,200亿元。
上海一银行交易员补充说，现在临近月末，加上公开市场连日净回笼，资金紧平衡并不意外；未来几天逆回购单日到期量都不小，央行是否会继续回收资金值得关注。
以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2708 2.2931 -2.23 七天 2.5612 2.5596 +0.16 14天 3.1049 3.1600 -5.51 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.5000 5.6000 -210.00 七天 3.1650 3.2800 -11.50 14天 3.1500 2.9850 +16.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00 七天 2.9000 2.9000 +0.00 14天 3.3000 3.2000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2980 2.2890 +0.90 七天 2.4660 2.4580 +0.80 三个月 3.0113 3.0026 +0.87
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。