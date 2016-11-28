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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 12:26 BJT

印尼经济：计划“最晚”到2018年就停止进口玉米--农业部长

路透雅加达11月28日 - 印尼农业部长Amran Sulaiman周一称，印尼计划“最晚”2018年停止进口玉米，指出政府正努力提升国内粮食生产并限制进口。

“希望未来几年进口不会增加，但愿吧，”Sulaiman称。

他还表示，之前每年玉米进口增长2或3%，“而现在已下降60%。”(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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