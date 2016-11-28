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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 12:39 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑技术指标呈偏空格局

0414 GMT

* 面对美元普遍走软，欧元兑英镑在亚洲时段涨0.15%

* 交易完全展开后，成交量处于亚洲时段的合理水平(reut.rs/2gx9YFV)

* 关注欧元区景气/信心数据

* 动能指标呈中性，而5、10及20日移动均线下滑，呈偏空格局

* 收市价若高于10日移动均值0.8537，则会削弱偏空格局

* 图表：reut.rs/2fGOIQc (完)

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