《汇市简讯》欧元兑英镑技术指标呈偏空格局

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0414 GMT
* 面对美元普遍走软，欧元兑英镑在亚洲时段涨0.15%
* 交易完全展开后，成交量处于亚洲时段的合理水平(reut.rs/2gx9YFV)
* 关注欧元区景气/信心数据
* 动能指标呈中性，而5、10及20日移动均线下滑，呈偏空格局
* 收市价若高于10日移动均值0.8537，则会削弱偏空格局
* 图表：reut.rs/2fGOIQc (完)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。