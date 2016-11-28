印度金融市场：公债及银行类股下滑，受累于央行调高现金存款准备率

自印度政府本月稍早出人意料地废除面值500和1,000卢比的钞票后，许多印度人都将旧钞存进银行。而银行又转而将这些现金投入公债，引发债市上涨。

印度媒体周日援引央行总裁帕特尔的话称，一旦政府发行足够的市场稳定计划债券以吸纳流动性，央行将重新审视存款准备金率。

花旗集团表示，印度央行采取行动还因为其逆回购窗口下的操作缺乏可作为抵押品的公债，这么做也是向市场发出信号，表示央行对公债收益率下降感到担忧。

“强有力的行动可能也意在表明，在当前的全球情势下央行不愿意市场利率下降太大、太快，”花旗称。