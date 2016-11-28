印度金融市场：公债及银行类股下滑，受累于央行调高现金存款准备率

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
自印度政府本月稍早出人意料地废除面值500和1,000卢比的钞票后，许多印度人都将旧钞存进银行。而银行又转而将这些现金投入公债，引发债市上涨。
印度媒体周日援引央行总裁帕特尔的话称，一旦政府发行足够的市场稳定计划债券以吸纳流动性，央行将重新审视存款准备金率。
花旗集团表示，印度央行采取行动还因为其逆回购窗口下的操作缺乏可作为抵押品的公债，这么做也是向市场发出信号，表示央行对公债收益率下降感到担忧。
“强有力的行动可能也意在表明，在当前的全球情势下央行不愿意市场利率下降太大、太快，”花旗称。
隔夜互换利率也上升，1年期隔夜互换利率上升7个基点至6.01%，5年期互换利率上升6个基点。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 徐文焰/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。