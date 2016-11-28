港股业绩：大家乐中期净利增12%，藉香港租务市场回软伺机扩充

路透香港11月28日 - 受速食餐饮及机构饮食业务带动，香港主要连锁餐饮集团--大家乐集团 周一公布的上半年度净利增长11.8%；尽管香港经济放缓，但集团把握租务市场回软的机会，扩充分店网络，而内地业务边际利润率亦持续改善，收支平衡点有所下降。

截至9月底止半年，大家乐的净利为2.32亿港元，去年度同期为2.07亿港元；期内收入按年上升4.3%至38.86亿港元；董事会建议派发中期息每股0.18港元，与去年同期持平。

＂面对不明朗的经济，集团预期未来一段时间将会充满挑战。餐饮业的经营环境将会因成本上涨、劳工短缺、竞争加剧及市场情绪低迷而更形困难。＂首席执行官罗德承在业绩报告中称。

不过，他指出，集团的核心业务--速食餐饮及机构饮食业务，较能抵御经济逆境，集团通过规模经济效益、中央采购等，确保其持续稳定扩展。

罗德承表示，展望未来，集团将推行一系列措施，包括加速拓展速食餐饮业务，未来数月以至往后一段时间，将继续在零售租务市场回软，积极物色策略地区的优质舒位。

在回顾期内，大家乐快餐共新增四间分店，另有11间分店将于未来数月开幕。中式快餐＂一粥面＂期内新增七间分店，另外八间新店将在未来数月开幕。

中国内地业务方面，在剔除新增值税所带来的贡献后，快餐业务仍录得约1.2%的同店销售增长，但因集团策略性关闭表现逊色的分店，加上受新增值税有关确认收益的会计措施影响，内地营业额同比减少16.3%。

大家乐表示，对内地业务保持审慎乐观，相信收入来源及盈利能力将会继续改善。