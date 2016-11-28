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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 13:26 BJT

香港新股：中信建投拟发行11.3亿H股，最高筹资82亿港元--销售文件

路透香港11月28日 - 市场人士周一提供的销售文件显示，中国大型券商--中信建投证券计划在香港发行11.3亿H股，每股发行价区间为6.36-7.26港元，最多筹资82亿港元。

是次IPO(首次公开发行)已确定将六成股份售于基石投资者。中信建投国际、瑞银、农银国际等是此次发行的联席保荐人；中泰国际等为全球账簿管理人。

“公司在路演时表示，计划于12月9号正式挂牌交易。”参加路演的一位市场人士称。

香港近期的IPO发行还包括美图秀秀，拟筹资额最高达7.35亿美元，将于12月初定价。

中信建投成立于北京，注册资本达61亿元人民币，公司股东包括北京国有资本经营管理中心、中央汇金、中信证券 等。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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