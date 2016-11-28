香港新股：中信建投拟发行11.3亿H股，最高筹资82亿港元--销售文件

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月28日 - 市场人士周一提供的销售文件显示，中国大型券商--中信建投证券计划在香港发行11.3亿H股，每股发行价区间为6.36-7.26港元，最多筹资82亿港元。
是次IPO(首次公开发行)已确定将六成股份售于基石投资者。中信建投国际、瑞银、农银国际等是此次发行的联席保荐人；中泰国际等为全球账簿管理人。
“公司在路演时表示，计划于12月9号正式挂牌交易。”参加路演的一位市场人士称。
香港近期的IPO发行还包括美图秀秀，拟筹资额最高达7.35亿美元，将于12月初定价。
中信建投成立于北京，注册资本达61亿元人民币，公司股东包括北京国有资本经营管理中心、中央汇金、中信证券 等。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。