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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 13:40 BJT

《中国地方债发行日程表》--11月28日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *西藏         3.4       3年      周二招标    一般地方债    11/30
               3.48      5年
               2.83      7年
               3.05     10年
               3         3年      周二招标    专项地方债    11/30 
 *北京         4.0514   10年      周三招标    一般地方债    12/1
              30         3年      周三招标    专项地方债    12/1
              15         5年
              16.3519   10年
 *天津        48.71      3年      周四招标    一般地方债    12/2
              33.71     10年
              68.06      3年      周四招标    专项地方债    12/2
              60.01      5年
              48.21      7年
              30.5      10年
 *吉林         5.7155    3年      周四招标    一般地方债    12/2
 *江苏         9.4       3年      周五招标    一般地方债    12/5
              13.9       5年
              13.9       7年
               9.3      10年
              22.5       3年      周五招标    专项地方债    12/5
              33.7       5年
              33.7       7年
              22.5      10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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