新兴汇市：美元回落助多数亚币反弹，发现中国国有银行抛售美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.79 113.20 +1.26 +7.61 120.30 坡元 1.4226 1.4280 +0.38 -0.36 1.4175 台币 31.800 31.942 +0.45 +3.98 33.066 韩元 1168.70 1177.40 +0.74 +0.53 1174.95 泰铢 35.53 35.67 +0.39 +1.38 36.02 菲律宾披索 49.72 49.84 +0.24 -5.67 46.90 印尼卢比 13485.00 13515.00 +0.22 +2.22 13785.00 印度卢比 68.63 68.46 -0.24 -3.61 66.15 马币 4.4570 4.4530 -0.09 -3.75 4.2900 人民币 6.9016 6.9170 +0.22 -5.93 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李爽/杜明霞/王兴亚/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。