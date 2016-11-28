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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 13:36 BJT

新兴汇市：美元回落助多数亚币反弹，发现中国国有银行抛售美元

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            111.79    113.20   +1.26   +7.61    120.30
    坡元            1.4226    1.4280   +0.38   -0.36    1.4175
    台币          31.800    31.942   +0.45   +3.98    33.066
    韩元           1168.70   1177.40   +0.74   +0.53   1174.95
    泰铢             35.53     35.67   +0.39   +1.38     36.02
    菲律宾披索       49.72     49.84   +0.24   -5.67     46.90
    印尼卢比      13485.00  13515.00   +0.22   +2.22  13785.00
    印度卢比       68.63     68.46   -0.24   -3.61     66.15
    马币            4.4570    4.4530   -0.09   -3.75    4.2900
    人民币          6.9016    6.9170   +0.22   -5.93    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 李爽/杜明霞/王兴亚/张涛)

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