中国期市：上海螺纹钢期货跳涨，推动锌价升至九年高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
伦敦金属交易所(LME)期锌 升至九年高位，上海期货交易所期锌 触及六年高位。伦敦期铅 升至五年高位。
锌价固然受惠于中国基建项目的前景改善，但这波涨势亦反映出由于市场预期明年的经济成长表现，风险意愿随之上升。
“目前有一波巨大的资金轮转撤出固定收益资产。这是很大一笔资金，需要找到停泊的目标，”悉尼瑞银分析师Daniel Morgan称。
“全球市场益发显得是站在成长题材基础上，”他举出的理由包括美国国会由共和党控制，及中国领导层换血可能出台有利成长的政策。
“基于这些理由，市场气氛可能已经由追逐收益大幅转向成长题材，”Morgan称。
中国钢铁相关期货走势图 tmsnrt.rs/2gmhy75
(完) (编译 杜明霞/李爽/蔡美珍；审校 张涛/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。