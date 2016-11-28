中国期市：上海螺纹钢期货跳涨，推动锌价升至九年高位

伦敦金属交易所(LME)期锌 升至九年高位，上海期货交易所期锌 触及六年高位。伦敦期铅 升至五年高位。

锌价固然受惠于中国基建项目的前景改善，但这波涨势亦反映出由于市场预期明年的经济成长表现，风险意愿随之上升。

“目前有一波巨大的资金轮转撤出固定收益资产。这是很大一笔资金，需要找到停泊的目标，”悉尼瑞银分析师Daniel Morgan称。

“全球市场益发显得是站在成长题材基础上，”他举出的理由包括美国国会由共和党控制，及中国领导层换血可能出台有利成长的政策。

“基于这些理由，市场气氛可能已经由追逐收益大幅转向成长题材，”Morgan称。

中国钢铁相关期货走势图 tmsnrt.rs/2gmhy75