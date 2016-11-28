台湾股市：随亚股收涨并攻克9,200点，惟量能不足短线料续呈震荡

路透台北11月28日 - 台湾股市周一收涨。分析师指出，随亚币止贬走升，今天亚股普 遍呈上涨格局，台股在台积电 稳盘、跌深中小型股反弹带动下走扬；终场收复9,2 00点大关并站稳季线9,163.54点位子，惟成交量未明显扩增，量能稍嫌不足，短线将续震荡 。 台湾加权股价指数 收涨0.69%,至9,222.24点；今日成交初值 为712.7 4亿台币，上交易日修正后为588.02亿。 〞今天反弹虽强于预期，但追价动能不足。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他表示，今天台股成交量仅712.74亿台币，因量能仍不足，短线大盘料将无法有效突破 11月9日特朗普当选的盘中高点9,296.86点。 新光投信分析师谢学云指出，随国际美元自高档回落，今天亚币均走扬，台股反应外资 撤离亚洲压力减轻，收盘指数攻克9,200点；惟指数在9,200点以上即进入下跌反压，短线料 不易再大涨将呈震荡走势。 今日台湾金融保险类股指数 收涨0.52%、科技类股则 收升0.75%；大型权 值股--台积电收涨1.1%。 本地时间14:10，亚洲主要股市普遍走涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.57% 。(完)