台湾股市：随亚股收涨并攻克9,200点，惟量能不足短线料续呈震荡

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月28日 - 台湾股市周一收涨。分析师指出，随亚币止贬走升，今天亚股普 遍呈上涨格局，台股在台积电 稳盘、跌深中小型股反弹带动下走扬；终场收复9,2 00点大关并站稳季线9,163.54点位子，惟成交量未明显扩增，量能稍嫌不足，短线将续震荡 。 台湾加权股价指数 收涨0.69%,至9,222.24点；今日成交初值 为712.7 4亿台币，上交易日修正后为588.02亿。 〞今天反弹虽强于预期，但追价动能不足。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他表示，今天台股成交量仅712.74亿台币，因量能仍不足，短线大盘料将无法有效突破 11月9日特朗普当选的盘中高点9,296.86点。 新光投信分析师谢学云指出，随国际美元自高档回落，今天亚币均走扬，台股反应外资 撤离亚洲压力减轻，收盘指数攻克9,200点；惟指数在9,200点以上即进入下跌反压，短线料 不易再大涨将呈震荡走势。 今日台湾金融保险类股指数 收涨0.52%、科技类股则 收升0.75%；大型权 值股--台积电收涨1.1%。 本地时间14:10，亚洲主要股市普遍走涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.57% 。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。