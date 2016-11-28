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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 14:09 BJT

澳洲股市：收低，油价挫跌拖累能源股

路透11月28日 - 澳洲股市周一收低，受能源股拖累，因市场担忧本周的产油国会议可能无法达成减产协议，引发油价下挫。

S&P/ASX 200指数 收低43.4点，或0.79%，至5,464.4。

能源股指数 下跌1.93%。主要油企Woodside Energy 及Oil Search 分别下跌2.3%及3%。

金融股亦表现疲软，投资人观望近期涨幅能否守住。

四大银行皆收跌。

必和必拓 及力拓 跌幅在1.2-2.6%。(完)

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