澳洲股市：收低，油价挫跌拖累能源股

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月28日 - 澳洲股市周一收低，受能源股拖累，因市场担忧本周的产油国会议可能无法达成减产协议，引发油价下挫。
S&P/ASX 200指数 收低43.4点，或0.79%，至5,464.4。
能源股指数 下跌1.93%。主要油企Woodside Energy 及Oil Search 分别下跌2.3%及3%。
金融股亦表现疲软，投资人观望近期涨幅能否守住。
四大银行皆收跌。
必和必拓 及力拓 跌幅在1.2-2.6%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。