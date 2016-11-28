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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 14:15 BJT

全球金市：金价上涨逾1%脱离数月低点，因美元走软

美国期金 升1.3%至每盎司1,193.50美元。

美元指数 跌0.67%报100.810，上日下滑0.2%，因美债收益率自近期高点回落。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.73%至885.04吨。

路透技术分析师王涛称，现货金 预期会反弹至阻力位1,210美元，因其在1,172寻获支撑。

其他贵金属方面，白银 涨近2%，报每盎司16.81美元，钯金 涨0.2%，报742.50。铂金 涨1.73%，报918.60。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 汪红英/白云)

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