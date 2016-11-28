台湾债市：10年增额券殖利率收创两周新低，冷券买盘稍强轧空行情启动

* 10年公债殖利率收盘大跌，创两周新低

* 冷券买盘回笼，美债殖利率似已走稳

* 明日105/11R殖利率区间料在1.1-1.2%

路透台北11月28日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率周一收盘大跌逾12基点，创两周新低。交易员指出，冷券市场买盘回笼，加以美债似有走稳迹象，轧空行情启动。

他们表示，近日冷券市场成交活络，多方信心增强，盘中多头发动攻击，空单回补，又因流动性不佳，使殖利率跌幅加大；只不过目前台债殖利率剧烈震荡情况，短期内料仍持续，要等到标债后才能一窥投资盘的真正胃纳。

〞决战点在标债，〞一位大型民营银行交易员说。

该交易员指出，虽然今日10年指标公债殖利率大幅下跌，不过标债利率不见得可以在这么低的水位，尤其是此期券已是第二次发行前交易，在前两期公债都已〞泡水〞情况下，此次还能再大幅买进筹码的交易商，恐怕不会太多。

105/11R今日收报1.1315%。根据10年公债连续图 ，10年指标券此前收盘低位是11月11日的1.0760%。

但也有交易员认为，近期台债殖利率虽跟着美债殖利率大涨，但台湾的基本面温吞复苏，成长性不如美国，台债殖利率不可能长期跟着美债。因此在台债殖利率逢高至一定水位，采取接手的做法可以考虑。

美国10年期指标公债 上周五美国交易时段收在2.37%，但周一在亚洲电子盘交易中，台湾本地时间15:36成交在2.3303%。

〞台湾的经济成长没有推升利率的力道，最近就是证券商没有做好风险控管停损了，〞一位大型公营银行交易员说。

台湾上周五将今年经济成长率预估上修至1.35%，但明年则略下修至成长1.87%。

交易员称，本期10年公债应可以持续当主流券很长一段时间，这可能激起一些持券意愿。目前看来，30年公债殖利率在2.0%、20年公债在1.6-1.7%、以及10年公债在1.4%左右，应该都是不错的买点。

他们预估，明日105/11R期公债交易区间料在1.10-1.20%；五年公债105/13期 则料在0.82-0.90%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

10 105/11R -12.85 1.1315 1.1200-1.2200 95.5

5 105/13 -2.00 0.8500 0.8500-0.8700 8.0

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1470

5 105/13 0.8500

3 105/1 没有成交