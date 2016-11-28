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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 15:04 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国公债收益率和美元在亚洲时段下跌

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* 美元/日圆下跌1.08%，欧元/美元涨0.7%，澳元/美元涨0.57%，新西兰元/美元涨0.65%

* 美元/加元跌0.38%，美元/人民币即期跌0.21%，美元/离岸人民币跌0.31%，美元/韩元跌0.59%

* 美元/印度卢比涨0.41%，日经指数跌0.13%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.56%，美国公债收益率报2.3160%，西德克萨斯中质油跌0.22%

* 中国监管层安抚市场稳定预期齐发声，阻止汇市风暴传导

* 前总理菲永在保守派政党的总统初选中击败朱佩胜出 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 艾茂林)

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