《汇市简讯》欧元/美元找到买家，关注月末情况

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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0703GMT
* 亚洲时段美元/日圆大幅下跌，支撑欧元/美元
* 欧元兑美元亚洲盘在1.0686-1.0595之间，北美盘在1.0575-1.0628之间
* 100和200日移动均线切入位1.0592/1.0619料提供支撑 (reut.rs/2fqUPK6)
* 20亿欧元行权价在1.0650-1.0700的期权到期，可能拖累欧元/美元
* 美国升息预期引发的美元涨势暂歇，但仍拖累欧元/美元 (reut.rs/2gmCt9X)
* 月末料出现大量美元卖盘 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 于春红)
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