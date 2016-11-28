金属期市：伦敦期锌和期铅分别涨至九年和五年新高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易员称，中国打击钢厂非法扩大产能以及进一步整治环境的消息提振了锌价。锌被用于钢铁生产。
“中国政府承诺打击产能非法扩大，提振了中国钢材市场的人气。这还推动钢价走高，”澳新银行在报告中写道。
据交易员称，中国工业企业利润增长也扶助了金属市场的正面人气。
中国国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。
LME期锌 涨逾5%，至每吨2,970美元，为2007年10月以来最高位。0700 GMT，期锌回落到每吨2,960美元。
澳新银行报告还指出，中国10月精炼锌进口量比上月跳涨50%，因镀锌钢需求增加。
LME期铅 则升逾6%，追平周五的涨幅，且创逾五年来高位。
LME期铜 涨逾2%至每吨6,025美元，上日收盘几无变动。
GF Futures总经理Bonnie Liu称，12月的节假日可能很快抑制铜价；铜价11月有望创下逾10年来的最大月线涨幅。
上海期锌 和期铅 大涨7%，期铜 在震荡中涨逾2%至每吨49,380元人民币(7,154美元)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王琛 审校 孙茉莉/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。