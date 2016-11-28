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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,085亿韩元

路透首尔11月28日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,
085亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月28日      208.5         -203.9          -20.0
    ^11月25日       19.9           -3.9          -36.3
     11月24日     -141.4          104.3           13.8
     11月23日      164.7          406.6         -216.3
     11月22日      344.9           51.7         -140.3
     11月21日       68.3          -49.0          -39.3
     11月18日       61.5         -331.0          235.0
     11月17日       61.8          -90.7            7.1
     11月16日       -8.0           65.7          -71.0
     11月15日     -205.9          109.2           71.8
     11月14日     -344.5          278.1           30.7
     11月11日     -449.5          378.2           89.7
     11月10日       47.9          229.5         -310.1
     11月 9日     -213.9          309.5         -126.9
     11月 8日      -55.5           12.6           18.7
    ----------------------------------------------------
    本月以来    -1,054.4        2,304.5         -947.2
    ----------------------------------------------------
    今年以来     9,555.9       -5,086.9       -7,197.4
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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