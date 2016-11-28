欧元债市：公债收益率下跌，因油价回落打击投资者通胀预期

路透伦敦11月28日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一下跌，因油价急剧下跌打击了投资者对未来数月通胀上升的预期。

投资者对于主要产油国周三会议上达成限产能力心存怀疑，导致油价上周五跌逾3%。布兰特原油期货 周一至多下跌2%，随后扳回部分跌幅。

油价回落给债市带来些许安慰。之前在特朗普11月8日当选美国总统后，债市受到对于美国经济成长加速及通胀上升前景的打击。

德债期货 涨32个跳动点至161.67，欧债收益率日内下跌2-4个基点，其中10年期德债收益率 跌2个基点至0.21%。(完)

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