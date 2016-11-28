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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 15:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回升至112上方，因卖单消退

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* 美元/日圆在112.00附近及之上的卖单看似已消退

* 东京市场参与者在稍早大量卖出，出口商削减多仓

* 美元/日圆稍早报113.01，盘中低点为111.36，亚洲时段大部分时间都位于112.00下方

* 技术支撑位确认在200日移动均线切入位111.25和日线图转换线111.22上方

* 最初阻力位为100日移动均线切入位112.32

* 5.34亿美元行权价为112.00日圆的期权今日到期，可能带来一定压力 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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