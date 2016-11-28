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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 16:08 BJT

日本央行：4-9月上半财年出现净亏为四年来首次，受日圆升值拖累

路透东京11月28日 - 日本央行周一称，上半财年业绩出现净亏，为四年来首次，因日圆升值侵蚀了央行所持外币计价资产的价值。

该央行4-9月公债持仓获利也低于上年同期，反映出其大规模刺激计划下债券收益率(殖利率)下滑。

日本央行2016上半财年净亏损2,002亿日圆(18亿美元)，为四年来首次出现半年期亏损。

日本央行业绩声明显示，2015年4-9月期间获利6,288亿日圆。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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