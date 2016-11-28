日本央行：4-9月上半财年出现净亏为四年来首次，受日圆升值拖累

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月28日 - 日本央行周一称，上半财年业绩出现净亏，为四年来首次，因日圆升值侵蚀了央行所持外币计价资产的价值。
该央行4-9月公债持仓获利也低于上年同期，反映出其大规模刺激计划下债券收益率(殖利率)下滑。
日本央行2016上半财年净亏损2,002亿日圆(18亿美元)，为四年来首次出现半年期亏损。
日本央行业绩声明显示，2015年4-9月期间获利6,288亿日圆。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。