国际油市：油价下跌，因市场再次怀疑产油国能否达成减产协议

周一油价在震荡交投中走挫，延续上周五重挫逾3%的走势。石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国之间，对于减产对象及幅度的意见冲突，引发上周五油价大跌。

交易员表示，尽管产油国之间意见拉扯，他们仍预期本周将达成某种形式的限产协议。

“需要一份协议以避免(价格)下跌。因此，现在的问题是他们会拿出哪种协议？市场显然很紧张...我们就拭目以待。我认为他们会达成某种形式的协议，”新加坡石油贸易公司海峡石油化工控股主管Oystein Berentsen称。

OPEC周三将在维也纳召开会议，决定减产细节，可能涵盖俄罗斯等非OPEC国家。OPEC和非OPEC产油国之间原定于本周一开会，但在沙特拒绝参加后取消。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周日表示，拒绝参会是因为OPEC内部迄今尚未达成一致。

法力赫称，即便产油国不干预，2017年油市也能自行平衡，所以产量维持现状是合理的。

尽管产油国之间意见不合，摩根士丹利表示仍预期“至少会有一份书面的协议。”(完)

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