国际油市：油价下跌，因市场再次怀疑产油国能否达成减产协议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
周一油价在震荡交投中走挫，延续上周五重挫逾3%的走势。石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国之间，对于减产对象及幅度的意见冲突，引发上周五油价大跌。
交易员表示，尽管产油国之间意见拉扯，他们仍预期本周将达成某种形式的限产协议。
“需要一份协议以避免(价格)下跌。因此，现在的问题是他们会拿出哪种协议？市场显然很紧张...我们就拭目以待。我认为他们会达成某种形式的协议，”新加坡石油贸易公司海峡石油化工控股主管Oystein Berentsen称。
OPEC周三将在维也纳召开会议，决定减产细节，可能涵盖俄罗斯等非OPEC国家。OPEC和非OPEC产油国之间原定于本周一开会，但在沙特拒绝参加后取消。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周日表示，拒绝参会是因为OPEC内部迄今尚未达成一致。
法力赫称，即便产油国不干预，2017年油市也能自行平衡，所以产量维持现状是合理的。
尽管产油国之间意见不合，摩根士丹利表示仍预期“至少会有一份书面的协议。”(完)
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(编译 汪红英/蔡美珍；审校 白云/于春红)
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