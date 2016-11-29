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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2016/11/29

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公   预估值 
                                                               布       
 商品出口(y/y)             10月         +9.4%       -1.8%      12/7     --
 商品进口(y/y)             10月        +19.5%       +0.7%      12/7     --
 外销订单(y/y)             10月         +0.3%       +3.9%      12/20    --
 国际收支(亿美元)          第三季        29.5        31.5      2/20     --
 M2货币总计数(y/y)         10月        +3.98%      +4.05%      12/23    --
 季调失业率                10月         3.90%       3.93%      12/22    --
 工业生产指数(y/y)         10月        +3.70%      +4.56%  r   12/23    --
 外汇存底(亿美元)          10月底    4,352.63    4,367.26      12/5     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  10月        +1.70%      +0.33%      12/6     --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第三季      +2.03%      +2.06%      --       --
                                     (统计值)  (Q3概估值)               
 重贴现率(%)               9月29日     1.375%      1.375%      --       --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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