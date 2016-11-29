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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：11月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月29日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,966.50亿台币。 

    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。 
    --中国信托商业银行发行30年期国际板债券7.8亿美元。 
    --法商东方汇理银行发行20年期美元计价金融债券，金额0.85亿美元。
    --大华银行(United Overseas Bank Limited)发行30年期0.49亿美元计价债券。
    --国泰金控发行的499.98亿台币特别股缴款截止日。            
          
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    本提存期： 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 共5,039.5亿台币。     
        11/30                    1,072.50亿台币
        12/01                    1,659.50亿台币
        12/02                    2,307.50亿台币
   
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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