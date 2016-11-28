更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，监管层发声稳预期但市场仍倾向购汇

* 人民币收升逾百点，中间价亦脱离近八年半低点

* 监管层发声稳定汇率预期，但客盘依旧偏购汇

* 大行继续提供美元流动性，确保市场基本稳定 (新增评论和收盘报价)

路透上海/北京11月28日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价亦调升脱离近八年半新低；离岸CNH 也一度涨逾200点。交易员称，客盘仍偏购汇，大行不时提供美元流动性，确保市场基本稳定。美元指数则高位回落，短期内外围环境略有好转，助力缓和贬值预期。

他们并表示，周日监管层发声稳定汇率预期，大行向市场提供流动性的力度也更为充足；另外即期双边报价点差略有扩大，也部分压低了自营盘的积极性，但逢低购汇仍是当前主要思路。

“央妈终于出来说话了，这是一个信号，感觉他们也是有一个预期，美元可能还有升值空间，但央行还是会控（贬值速度），今天央妈站位态度就很坚决。”一中资行交易员称。

针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲周日表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。

不过另有中资行交易员表示，监管层的喊话已经没什么效果了，“从年初就喊‘人（民币）无贬基’，现在都6.9了，听他话的人都破产了。大部分企业只要能购汇就赶紧购，锁定成本。”

人民币贬值预期阴霾笼罩之下，中国正多渠道围堵境内资本流出，企业海外投资亦难幸免。据多位银行业人士透露，监管层将对六类特殊性质的对外投资业务实施规范监管，除非有相关部门批文，否则原则上不予备案或核准。

全球汇市方面，美元周一下滑，进一步远离近14年高位，因美国公债收益率从近期高点回落。在本月多数时候一路上扬之后，美元指数 一度跌至100.64，扩大周五的跌势。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.9022 6.9151 0.19%

XS>

中间价 6.9042 6.9168 0.18% 成交额<CNYSPTVOL=CF 266.1亿美元 300.58亿美元

XT> 日内波动幅度(pips) 46 日低6.9042 日高6.8996

今年以来升贬幅度 -5.92% 2005年汇改以来升贬 19.91%

幅度 一年期美元/人民币掉 585

期

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9244 6.9464 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.093 7.124

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.903；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3496、6.1657和8.6277。