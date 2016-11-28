版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 16:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶触及一年半高点，追随沪胶涨势

5月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高6.4日圆或2.7%，报每公斤243.3日圆。稍早盘中曾触及2015年6月以来的最高243.7日圆。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨1,035元人民币，收于每吨19,390元人民币。盘中一度涨至19,615元人民币，为2014年2月20日以来最高。

交易员称，金属价格走高也带来上行压力。

伦敦金属交易所(LME)期锌周一飙升至九年最高，期铅触及五年高位。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤176.0美分，涨4.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红/王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐