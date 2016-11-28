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市场报道 | 2016年 11月 28日 星期一 16:41 BJT

全球贵金属：11月25日SPDR黄金持仓降0.73%，iShares白银持仓降0.27%

路透11月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周三减少0
.73%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.27%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期          变动       增减
    SPDR      28,455,044.8   11月25日     28,664,770.5   11月23日     -209,725.7  -0.73%
    iShares  346,150,892.6   11月25日    347,099,442.6   11月23日     -948,550.0  -0.27% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 李春喜)

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