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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 16:48 BJT

中国期货：周三结算时起调整菜油菜籽白糖交易保证金和涨跌停板幅度--郑商所

路透北京11月28日 - 中国郑州商品交易所周一称，经研究决定，自周三(30日)结算时起，调整菜油、菜籽和白糖期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

郑商所网站通知称，菜油期货合约交易保证金标准由原比例调整至7%，涨跌停板幅度由原比例调至5%；菜籽期货合约交易保证金标准由原比例调至20%，涨跌停板幅度由原比例调至10%；白糖1701合约交易保证金标准由原比例调至7%，涨跌停板幅度由原比例调至5%。

通知并称，按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。（完）

浏览通知全文，点选 here (发稿 张晓翀；审校)

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