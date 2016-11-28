中国期货：周三结算时起调整菜油菜籽白糖交易保证金和涨跌停板幅度--郑商所

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月28日 - 中国郑州商品交易所周一称，经研究决定，自周三(30日)结算时起，调整菜油、菜籽和白糖期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。
郑商所网站通知称，菜油期货合约交易保证金标准由原比例调整至7%，涨跌停板幅度由原比例调至5%；菜籽期货合约交易保证金标准由原比例调至20%，涨跌停板幅度由原比例调至10%；白糖1701合约交易保证金标准由原比例调至7%，涨跌停板幅度由原比例调至5%。
通知并称，按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。（完）
浏览通知全文，点选 here (发稿 张晓翀；审校)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。