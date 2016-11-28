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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 16:47 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月28日

路透11月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间1
6:45时，1港元=0.88963人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为22.85%，低于上交易日收盘的23.18%。
        
   公司名       A股代码      H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         4.55            4.76         1.07
 建设银行                                         5.59            5.82         1.08
 中国银行                                         3.54            3.54         1.12
 农业银行                                         3.22            3.27         1.11
 招商银行                                        18.65           19.30         1.09
 中信银行                                         6.99            5.12         1.53
 交通银行                                         5.86            6.03         1.09
 民生银行                                         9.40            8.79         1.20
 中国人寿                                        25.97           22.40         1.30
 中国平安                                        36.61           43.35         0.95
 中国太保                                        30.73           30.55         1.13
 中信证券                                        17.61           18.20         1.09
 新华人寿                                        48.12           39.85         1.36
 海通证券                                        16.74           15.04         1.25
 华能国际                                         7.46            4.68         1.79
 大唐发电                                         3.98            2.08         2.15
 华电国际                                         5.17            3.16         1.84
 中煤能源                                         6.64            4.19         1.78
 中国神华                                        17.77           16.70         1.20
 中国石油                                         7.67            5.35         1.61
 兖州煤业                                        12.66            5.86         2.43
 中国石化                                         5.14            5.46         1.06
 上海石化                                         6.19            4.07         1.71
 中海油服                                        13.39            7.40         2.03
 仪征化纤                                         4.15            1.60         2.92
 中国铝业                                         4.84            3.64         1.49
 江西铜业                                        21.20           12.66         1.88
 洛阳钼业                                         4.31            2.11         2.30
 紫金矿业                                         3.70            2.67         1.56
 马钢股份                                         3.05            2.11         1.62
 鞍钢股份                                         5.27            4.61         1.28
 重庆钢铁                                         2.52            2.50         1.13
 海螺水泥                                        18.47           22.95         0.90
 洛阳玻璃                                        25.61            5.54         5.20
 京城机电                                        11.30            3.82         3.33
 中联重科                                         4.89            3.64         1.51
 金隅股份                                         4.73            3.06         1.74
 中国国航                                         7.86            5.17         1.71
 东方航空                                         6.58            3.65         2.03
 南方航空                                         7.57            4.45         1.91
 中国远洋                                         5.94            3.08         2.17
 中海集运                                         4.54            1.78         2.87
 中集集团                                        15.60           11.80         1.49
 中海发展                                         7.63            4.52         1.90
 宁沪高速                                         9.15           10.38         0.99
 深高速                                           8.76            7.40         1.33
 成渝高速                                         5.08            3.15         1.81
 皖通高速                                        17.52            6.48         3.04
 广深铁路                                         4.52            4.02         1.26
 中国南车                                        10.73            7.39         1.63
 中国交建                                        16.59            9.38         1.99
 中国铁建                                        13.17           11.72         1.26
 中国中铁                                         9.84            7.02         1.58
 长城汽车                                        10.93            7.13         1.72
 比亚迪                                          55.63           47.30         1.32
 广汽集团                                        25.26            9.88         2.87
 青岛啤酒                                        31.28           31.15         1.13
 白云山                                          25.52           18.56         1.55
 新华制药                                        13.28            5.94         2.51
 海信科龙                                        10.40            6.89         1.70
 南京熊猫                                        15.39            7.45         2.32
 晨鸣纸业                                        11.00            7.82         1.58
 上海医药                                        20.32           20.30         1.13
 中兴通讯                                        17.17           12.58         1.53
 东方电气                                        10.31            6.37         1.82
 潍柴动力                                        10.22           12.30         0.93
 东北电气                                         7.97            3.11         2.88
 广船国际                                        27.80           11.80         2.65
 昆明机床                                         8.27            2.72         3.42
 一拖股份                                        11.67            4.56         2.88
 北辰实业                                         4.37            2.58         1.90
 创业环保                                         9.05            4.47         2.28
 中国中冶                                         5.37            2.82         2.14
 金风科技                                        18.39           12.46         1.66
 丽珠                                            58.56           50.10         1.31
 万科                                            26.38           23.55         1.26
 郑煤机                                           6.88            3.91         1.98
 大连港                                           2.99            1.44         2.33
 山东墨龙                                        11.10            3.65         3.42
 浙江世宝                                        45.02           12.90         3.92
 复星医药                                        24.06           24.60         1.10
 光大银行                                         4.15            3.69         1.26
 东江环保                                        19.44           13.24         1.65
 上海电气                                         8.42            3.75         2.52
 广发证券                                        19.70           18.16         1.22
 华泰证券                                        20.19           17.94         1.27
 东方证券                                        16.61            8.23         2.27
 光大证券                                        17.53           12.30         1.60
 招商证券                                        19.27           12.72         1.70
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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